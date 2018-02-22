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FKÖ Genel Sekreteri'nden "gözaltında ölüme" soruşturma çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 22:20 | Son Güncelleme

FKÖ Genel Sekreteri'nden "gözaltında ölüme" soruşturma çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Birleşmiş Milletlere (BM) gözaltında şehit olan Filistinli için soruşturma açması çağrısında bulundu.

Ureykat, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) İşgal Altındaki Topraklar Temsilcisi David Quesne ile Batı Şeria'da yer alan Eriha kentinde ayrı ayrı görüştü.

Görüşme sonrası yaptığı yazılı açıklama Ureykat, BM'den Filistinli Yasin es-Seradih'in (33) İsrail güçleri tarafından gözaltına alındıktan saatler sonra şehit olması hakkında soruşturma açmasını istedi.

Ureykat, açıklamasında İsrail'in "kasıtlı ve sistematik" olarak, uluslararası mahkemeler tarafından kınanan savaş suçları işlediğini belirtti.

Öte yandan FKÖ'ye bağlı Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı İsa Karaki, İsrail askerlerinin, Seradih'i "vahşi bir şekilde işkence ederek" kasten şehit ettiğini belirtti.

Filistin Esirler Cemiyetinden bugün yapılan yazılı açıklamada, Seradih'in Eriha kentindeki evinde gözaltına alınmasından saatler sonra şehit olduğu bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin FKÖ israil

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