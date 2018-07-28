HABER

FKÖ heyeti uzlaşı teklifine yaklaşımlarını iletmek üzere Kahire'ye gidecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 16:51 | Son Güncelleme

FKÖ heyeti uzlaşı teklifine yaklaşımlarını iletmek üzere Kahire'ye gidecek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütünden (FKÖ) bir heyetin Mısır'ın uzlaşı hakkındaki düşüncelerine kendilerinin yaklaşımını iletmek üzere Kahire'ye gideceğini belirtti.

Ramallah'taki Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu toplantısında konuşan Abbas, FKÖ'den bir heyetin, Mısır'ın Filistin uzlaşısı hakkındaki düşüncelerine kendi yaklaşımlarını iletmek üzere Kahire'ye gideceğini söyledi.

Abbas, uzlaşı konusundaki duruşlarının sabit olduğunu ifade etti.

İsrail meclisinde kabul edilen Yahudi Ulus Devleti yasasına değinen Abbas, Yahudi olmayan herkesi yok sayan bu kanunu kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

Abbas, Suriye'de saldırıların hedefindeki Yermuk Mülteci Kampı'nın yeniden inşa edilmesinde Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) yanında rol alacaklarını kaydetti.

FKÖ Yürütme Kurulundan bir grup, Filistinli mültecilerin durumunu incelemek için Suriye'ye gitmişti.

Hamas, daha önce Mısır'ın Filistin uzlaşısı konusundaki önerisini kabul ettiğini bildirmişti.

Fetih ve Hamas arasında geçen yıl 12 Ekim'de, Filistin uzlaşısının sağlanması için Kahire'de bir anlaşma imzalamıştı.

Mısır, bu ay Filistin uzlaşısı için, Gazze Şeridi'ne uygulanan yaptırımların kaldırılması, mevcut hükümetin bakanlarının Gazze'de faaliyet gösteren bakanlıklarda aynı idari yapıda olacak şekilde görevlerini üstlenmesi, vergisiz yakıt sağlanarak Gazze'deki elektrik santralinin çalıştırılması gibi maddeleri kapsayan bir teklif sunmuştu.

PARTNERYüzü görüldüğü anda öldürülecekYüzü görüldüğü anda öldürülecek
Kafkasör Yaylası'nda Motosiklet FestivaliKafkasör Yaylası'nda Motosiklet Festivali
Bel ağrısından yoga yaparak kurtuldu, sonra da eğitmen olduBel ağrısından yoga yaparak kurtuldu, sonra da eğitmen oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin FKÖ Mahmud Abbas

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Ünlülere şantaj yapan çetenin yazışmaları çıktı: 'Elimde 15 bin ünlü numarası var'

Ünlülere şantaj yapan çetenin yazışmaları çıktı: 'Elimde 15 bin ünlü numarası var'

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

FETÖ'den aranıyorlardı! Son anda yakalandılar

FETÖ'den aranıyorlardı! Son anda yakalandılar

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

Kanlı Ay tutulması depremin habercisi mi?

Kanlı Ay tutulması depremin habercisi mi?

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da tramvayda skandal! Turistlere sessiz olun dedi yemediği küfür kalmadı!

İstanbul'da tramvayda skandal! Turistlere sessiz olun dedi yemediği küfür kalmadı!

'Arda Turan 'geçmiş olsun' diye bile aramadı

'Arda Turan 'geçmiş olsun' diye bile aramadı

CHP'li muhaliflerden Kılıçdaroğlu'na tehdit gibi çağrı: Giderek sertleşen bu süreci lütfen bitirin

CHP'li muhaliflerden Kılıçdaroğlu'na tehdit gibi çağrı: Giderek sertleşen bu süreci lütfen bitirin

Acı haber! Şehit ve yaralı polisler var

Acı haber! Şehit ve yaralı polisler var

Türkiye'yi utandıran görüntüler! Ters kelepçe vurulup biber gazı sıkılan yaşlı adam kalp krizinden öldü

Türkiye'yi utandıran görüntüler! Ters kelepçe vurulup biber gazı sıkılan yaşlı adam kalp krizinden öldü

Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin araçlarına PKK saldırısı: 1 işçi şehit

Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin araçlarına PKK saldırısı: 1 işçi şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.