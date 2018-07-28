FKÖ heyeti uzlaşı teklifine yaklaşımlarını iletmek üzere Kahire'ye gidecek

Hamas, daha önce Mısır'ın Filistin uzlaşısı konusundaki önerisini kabul ettiğini bildirmişti.

FKÖ Yürütme Kurulundan bir grup, Filistinli mültecilerin durumunu incelemek için Suriye'ye gitmişti.

İsrail meclisinde kabul edilen Yahudi Ulus Devleti yasasına değinen Abbas, Yahudi olmayan herkesi yok sayan bu kanunu kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

Abbas, uzlaşı konusundaki duruşlarının sabit olduğunu ifade etti.

Ramallah'taki Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu toplantısında konuşan Abbas, FKÖ'den bir heyetin, Mısır'ın Filistin uzlaşısı hakkındaki düşüncelerine kendi yaklaşımlarını iletmek üzere Kahire'ye gideceğini söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütünden (FKÖ) bir heyetin Mısır'ın uzlaşı hakkındaki düşüncelerine kendilerinin yaklaşımını iletmek üzere Kahire'ye gideceğini belirtti.

Fetih ve Hamas arasında geçen yıl 12 Ekim'de, Filistin uzlaşısının sağlanması için Kahire'de bir anlaşma imzalamıştı.

Mısır, bu ay Filistin uzlaşısı için, Gazze Şeridi'ne uygulanan yaptırımların kaldırılması, mevcut hükümetin bakanlarının Gazze'de faaliyet gösteren bakanlıklarda aynı idari yapıda olacak şekilde görevlerini üstlenmesi, vergisiz yakıt sağlanarak Gazze'deki elektrik santralinin çalıştırılması gibi maddeleri kapsayan bir teklif sunmuştu.

