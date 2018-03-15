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FKÖ yetkilisinden "UNRWA" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 04:52 | Son Güncelleme

FKÖ Mülteci İşleri Daire Başkanı Ağa: - "UNRWA'nın içinde bulunduğu mali kriz acil finansman desteği gerektiriyor, aksi takdirde verilen hizmette azalma olacak ve bu da sosyal krizleri ve tıkanma halini artıracaktır"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Mülteci İşleri Daire Başkanı Zekeriyya el-Ağa, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) gerekli fonun sağlanmaması durumunda bölgedeki tıkanmanın artacağı uyarısında bulundu.

Ağa yaptığı yazılı açıklamada, "UNRWA'nın içinde bulunduğu mali kriz acil finansman desteği gerektiriyor, aksi takdirde verilen hizmette azalma olacak ve bu da sosyal krizleri ve tıkanma halini artıracaktır." ifadesini kullandı.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek UNRWA'ya destek konferansına değinen Ağa, ajans için sürdürülebilir ve yeterli finans kaynağını temin edecek bir mekanizma oluşturulması ve yenilikçi finansman kaynaklarının bulunmasının gerekliliğini vurguladı.

Roma'da bugün İsveç, Ürdün ve Mısır'ın öncülüğünde ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla UNRWA'ya destek amacıyla uluslararası bir konferans düzenlenecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl aralık ayında Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün "tekrar gözden geçirilmek üzere" askıya alındığını bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
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