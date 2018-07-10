Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Azzam el-Ahmed, ABD yönetimiyle siyasi teması kesme konusundaki tutumlarını sürdüreceklerini belirtti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi Ahmed ile Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mikdad Suriye'nin başkenti Şam'da bir araya geldi.

Görüşmede Ahmed, Filistin yönetiminin, ABD ile siyasi teması kesme konusundaki tutumunu sürdüreceğini ifade etti.

İşgalin sona ermesi ve 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devleti kurulması için Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına bağlı olduklarını vurgulayan Ahmed, Filistin halkının vatan topraklarındaki direnişini güçlendirmek ve ABD-İsrail planlarını boşa çıkarmak için yerel, bölgesel ve uluslararası alanlarda faaliyetlerini sürdürdüklerine işaret etti.

Öte yandan Suriye'ye gönderilen FKÖ heyetinde bulunan FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, heyetin Suriye rejiminden yetkililer ve Filistinli grupların temsilcileriyle görüşeceğini söyledi.