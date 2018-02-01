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FKÖ'den AB'ye İsrail ile ilişkileri gözden geçirme çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 00:33 | Son Güncelleme

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Avrupa Birliği'ne (AB), Filistinli çocukları ve insan hakları aktivistlerini gözaltına alarak AB-İsrail ortaklık anlaşmasını çiğneyen İsrail ile ilişkilerini gözden geçirme çağrısında bulundu.

FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB ülkeleri dışişleri bakanlarına hitaben yazdığı mektupta, AB-İsrail ortaklık anlaşmasının, "ikili ilişkilerin, insan hakları ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde geliştirileceği" yönündeki maddesine dikkati çekerek, Avrupa ülkelerinin, İsrail'i hesap vermeye zorlayacak gerekli tedbirleri almadığını ifade etti.

Ureykat, AB'ye İsrail ile ilişkilerini gözden geçirme çağrısı yaptığı mektubunda, İsrail'in ana ticaret ortağı olduğu AB'nin bu ülkeye baskı uygulamak için yeterli imkana sahip olduğunu belirtti.

Ureykat, İsrail'in aralarında 16 yaşındaki Ahed et-Temimi'nin de bulunduğu Filistinli çocukları, STK'ları ve barışçıl insan hakları aktivistilerini gözaltına aldığı ve bunlara yönelik saldırıda bulunduğuna vurgu yaptı.

Aralarında Filistin Esirler Cemiyetinin de bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail güçlerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesinde 17 Filistinli şehit olurken, yüzlercesi de yaralandı.

(AA)

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