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FKÖ'den Avustralya'nın "Filistin'e mali desteğini durdurma" kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 22:13 | Son Güncelleme

FKÖ'den Avustralya'nın "Filistin'e mali desteğini durdurma" kararına tepki

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Avustralya'nın Filistin'e mali desteğini durdurma kararını, "ABD ve İsrail'in diktelerine baş eğme" şeklinde değerlendirerek tepki gösterdi.

FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi Ahmed Mecdelani, yaptığı yazılı açıklamada, Avustralya'nın Filistin'e mali desteğini durdurması yönündeki kararına işaret ederek, söz konusu kararın, İsrail'in Filistin yönetimine karşı yürüttüğü kampanya çerçevesindeki baskı ve propagandalarına bir yanıt olarak alındığını belirtti.

Avustralya'nın Filistin'e yönelik mali desteğini durdurma kararını, "ABD ve İsrail'in diktelerine baş eğme" şeklinde değerlendiren Mecdelani, Avustralya'dan, "ABD Başkanı Donald Trump'ın, Yüzyılın Anlaşması adı verilen planın kabul edilmesi için Filistin yönetimine daha fazla baskı ve siyasi abluka uygulayarak İsrail'le ortaklık yapmaya çalıştığı bir dönemde aldığı bu karardan vazgeçmesini" istedi.

Mecdelani, ABD yönetiminin Gazze Şeridi'nde bir devlet kurulması, Batı Şeria'ya sınırlı özerklik tanınması ve İsrail'in doğusu ve batısıyla Kudüs'ün kontrolünü elinde tutmasını öngören "Yüzyılın Anlaşması" adı altındaki bir siyasi çözümü uygulamaya koymaya çalıştığını ifade etti.

Terörizmi finanse eden, yerleşim birimi kurumları ile aşırılık yanlısı İsraillileri destekleyenin işgal güçleri hükümeti olduğunu vurgulayan Mecdelani, makul olanın işgal altındaki bir halkı cezalandırmak değil bu aşırılık yanlısı hükümete yönelik desteğin durdurulması ve cezalandırılması olduğunu kaydetti.

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, bugün yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki tutuklulara atıfta bulunarak ülkesinin, politik nedenlerle şiddet suçundan mahkum olan Filistinlilere yardımda kullanılmasından endişe ettiği iddiasıyla Filistin yönetimine yönelik mali desteği durdurduğunu açıklamıştı.

BM Genel Kurulunda 14 Haziran'da düzenlenen oturumda, ABD tarafından BM Güvenlik Konseyinde veto edilen, Filistin halkı için koruma isteyen tasarı tekrar görüşülmüş ve oylamaya sunulmuştu.

BM Genel Kurulunda 120 oyla kabul edilen karar tasarısı, aralarında Avustralya'nın da bulunduğu 8 ülke tarafından reddedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
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