HABER

FKÖ'den Filistin için "uluslararası konferans" isteği

GÜNCEL HABERLERİ | 08.01.2018 22:51 | Son Güncelleme 5 saat önce

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasını garanti altına almak amacıyla "uluslararası konferans" düzenlemek istediği belirtildi.

FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat, yaptığı yazılı açıklamada, FKÖ'nün bir uluslararası konferans düzenleyerek, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasını, ayrıca Kudüs, mülteciler, esirler ve sınırlar meselelerine ilgili uluslararası kararlara dayanarak nihai çözüm getirmeyi garanti altına almayı hedeflediğini aktardı.

Ureykat, bu amaçlarla gerçekleştirilecek uluslararası toplantının, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi kararlarıyla uluslararası hukuk ve meşruiyete dayanan "tam yetkili" bir konferans olmasını istediklerini vurguladı.

Filistinli yöneticiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını açıkladığı 6 Aralık'tan bu yana, Washington yönetiminin İsrail ile Filistin arasındaki barış sürecinde dürüst bir aracı olmaktan çıktığı ve ABD'nin sunduğu barış planının kabul edilmeyeceği yönünde beyanatlarda bulunuyor.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alişan yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı

Alişan yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı

Ünlü oyuncu Feyza Civelek polisi ısırdı! Olay anı görüntüsü ilk kez Mynet'te

Ünlü oyuncu Feyza Civelek polisi ısırdı! Olay anı görüntüsü ilk kez Mynet'te

İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır!

İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır!

Jülide Ateş Show TV Ana Haber'den istifa etti! İşte veda mesajı

Jülide Ateş Show TV Ana Haber'den istifa etti! İşte veda mesajı

Gülben Ergen'den olay açıklamalar: Benim ölümümü seyrettiler!

Gülben Ergen'den olay açıklamalar: Benim ölümümü seyrettiler!

Nilgün Belgün'den seks itirafı

Nilgün Belgün'den seks itirafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' operasyonu: 107 gözaltı

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' operasyonu: 107 gözaltı

İzmit'te yolcu midibüsü su kanalına düştü: 3 yaralı

İzmit'te yolcu midibüsü su kanalına düştü: 3 yaralı

İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır!

İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır!

CHP'li vekiller TIR'la Ankara'ya gitti

CHP'li vekiller TIR'la Ankara'ya gitti

Ev basan polisler neye uğradığını şaşırdı!

Ev basan polisler neye uğradığını şaşırdı!

FETÖ sanığı mahkeme heyetini tehdit etti

FETÖ sanığı mahkeme heyetini tehdit etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.