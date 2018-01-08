Filistin Kurtuluş Örgütü'nün, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasını garanti altına almak amacıyla "uluslararası konferans" düzenlemek istediği belirtildi.

FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat, yaptığı yazılı açıklamada, FKÖ'nün bir uluslararası konferans düzenleyerek, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasını, ayrıca Kudüs, mülteciler, esirler ve sınırlar meselelerine ilgili uluslararası kararlara dayanarak nihai çözüm getirmeyi garanti altına almayı hedeflediğini aktardı.

Ureykat, bu amaçlarla gerçekleştirilecek uluslararası toplantının, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi kararlarıyla uluslararası hukuk ve meşruiyete dayanan "tam yetkili" bir konferans olmasını istediklerini vurguladı.

Filistinli yöneticiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını açıkladığı 6 Aralık'tan bu yana, Washington yönetiminin İsrail ile Filistin arasındaki barış sürecinde dürüst bir aracı olmaktan çıktığı ve ABD'nin sunduğu barış planının kabul edilmeyeceği yönünde beyanatlarda bulunuyor.

(AA)