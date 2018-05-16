FKÖ'den Guatemala'nın Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Guatemala'nın Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının uluslararası kanunlara aykırı olduğunu belirtti.

Ureykat yaptığı yazılı açıklamada, "Guatemala, tarihin yanlış tarafında durmaya ve İsrail ihlallerini desteklemeye karar verdi." ifadelerini kullandı.

Ureykat, Guatemala'nın kararının, adalet ve barış için mücadele eden Orta Amerika halkına ihanet olduğunu ifade etti.

ABD'nin ardından Orta Amerika ülkesi Guatemala da büyükelçiliğini bugün Tel Aviv'den Kudüs'e taşımıştı.

Büyükelçilik açılış törenine Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da katılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası geçen pazartesi günü yapılan resmi törenle açılmıştı.

Abluka altındaki Gazze sınırında ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için gösteriler düzenlenmişti. Barışçıl gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin saldırılarında 62 Filistinli şehit olmuş, 3 binden fazla Filistinli de yaralanmıştı.

