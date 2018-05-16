HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

FKÖ'den Guatemala'nın Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 17:00 | Son Güncelleme

Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Saib Ureykat, Guatemala'nın Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının uluslararası kanunlara aykırı olduğunu belirtti

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Guatemala'nın Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının uluslararası kanunlara aykırı olduğunu belirtti.

Ureykat yaptığı yazılı açıklamada, "Guatemala, tarihin yanlış tarafında durmaya ve İsrail ihlallerini desteklemeye karar verdi." ifadelerini kullandı.

Ureykat, Guatemala'nın kararının, adalet ve barış için mücadele eden Orta Amerika halkına ihanet olduğunu ifade etti.

ABD'nin ardından Orta Amerika ülkesi Guatemala da büyükelçiliğini bugün Tel Aviv'den Kudüs'e taşımıştı.

Büyükelçilik açılış törenine Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da katılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası geçen pazartesi günü yapılan resmi törenle açılmıştı.

Abluka altındaki Gazze sınırında ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için gösteriler düzenlenmişti. Barışçıl gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin saldırılarında 62 Filistinli şehit olmuş, 3 binden fazla Filistinli de yaralanmıştı.

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
Düzce iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)Düzce iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)
İHH gönüllüleri Ramazan faaliyetleri için yola çıktıİHH gönüllüleri Ramazan faaliyetleri için yola çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FKÖ Guetamala Kudüs Saib Ureykat

En Çok Okunan Haberler

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Selçuk Yöntem isyan etti! 'Yuh be'

Selçuk Yöntem isyan etti! 'Yuh be'

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

İsrail'den flaş Türkiye hamlesi!

İsrail'den flaş Türkiye hamlesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erzurum iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Erzurum iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Erzincan iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Erzincan iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Elazığ iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Elazığ iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Kerkük'teki seçim merkezi sonuçlara isyan edenler tarafından kuşatma altına alındı

Kerkük'teki seçim merkezi sonuçlara isyan edenler tarafından kuşatma altına alındı

Edirne iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Edirne iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Düzce iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Düzce iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.