FKÖ’den İsrail işgaline karşı ortak siyasi atılım çağrısı

ERİHA (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalinin sonlandırılması için Avrupa ve uluslararası toplumun ortak siyasi atılım gerçekleştirmesi gerektiğini belirtti.

FKÖ Genel Sekreteri Ureykat, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Eriha kentindeki ofisinde Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Ureykat, görüşmede Karadağlı üst düzey heyetten, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları çerçevesinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için Filistin’in uluslararası mahfillerdeki diplomatik ve hukuki adımlarına destek vermesi talebinde bulundu.

İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalinin sonlandırılması için Avrupa ve uluslararası camianın ortak siyasi atılım gerçekleştirmesi çağrısı yapan Ureykat, Karadağ Dışişleri Bakanı Darmanovic’e İsrail’in Filistin halkı ile mukaddesatına yönelik ihlalleri ve bölgedeki son gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

Ureykat, "İsrail, her gün Filistin halkına, topraklarına ve mukaddesatına yönelik, uluslararası müdahaleyi gerektirecek suçlar işliyor. İsrail’i durduracak ve hukuk önünde hesap soracak uluslararası müdahaleye ihtiyaç var." dedi.

Filistinli taraf ile Karadağlı heyet daha sonra iki ülke arasındaki ilişkileri ve ortak çalışma ile iş birliği alanlarındaki mekanizmaları değerlendirdi.

