Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Hanan Aşravi, İsrail askerlerinin eylemlerinin görüntülenmesini suç sayan yasa tasarısına ilişkin, "İsrail, bu yasayla işgali uzatmayı ve Filistinlilere karşı ihlallerini daha da yoğunlaştırmayı hedefliyor." dedi.

İsrail parlamentosunda tartışılmakta olan "İsrail eylemlerinin fotoğraf ya da görüntü ile kayıt altına alınmasının yasaklanmasını hedefleyen" yasa tasarısına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Aşravi, "İsrail yönetiminin, Filistinlilere yönelik ihlallerini belgeleyen medya ve ilgili kurumları kasıtlı olarak hedef alan politikalarını benimsemekte kararlı olduğunu" söyledi.

"İsrail, bu yasayla işgali uzatmayı ve Filistinlilere karşı ihlallerini daha da yoğunlaştırmayı hedefliyor." diyen Aşravi, bu tasarının İsrail'in gayrimeşru ve adaletten yoksun yasalarının uygulanması bağlamında kasıtlı bir şekilde gündeme getirildiğini ifade etti.

Söz konusu yasa tasarısının "ifade özgürlüğü ve basın hürriyeti gibi temel hakların ciddi anlamda ihlali" olduğunu vurgulayan Aşravi, "İsrail ve işgal ordusunun gizleyecek bir şeyi yoksa neden Filistinlilere yönelik ihlallerinin belgelenmesini yasaklıyor?" diye konuştu.