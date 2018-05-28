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FKÖ'den İsrail'in "askerlerin görüntülenmesini yasaklayan" yasa tasarısına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 15:36 | Son Güncelleme

FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi Hanan Aşravi: "İsrail, bu yasayla işgali uzatmayı ve Filistinlilere karşı ihlallerini daha da yoğunlaştırmayı hedefliyor" "İsrail ve işgal ordusunun gizleyecek bir şeyi yoksa neden Filistinlilere yönelik ihlallerinin belgelenmesini yasaklıyor?"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Hanan Aşravi, İsrail askerlerinin eylemlerinin görüntülenmesini suç sayan yasa tasarısına ilişkin, "İsrail, bu yasayla işgali uzatmayı ve Filistinlilere karşı ihlallerini daha da yoğunlaştırmayı hedefliyor." dedi.

İsrail parlamentosunda tartışılmakta olan "İsrail eylemlerinin fotoğraf ya da görüntü ile kayıt altına alınmasının yasaklanmasını hedefleyen" yasa tasarısına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Aşravi, "İsrail yönetiminin, Filistinlilere yönelik ihlallerini belgeleyen medya ve ilgili kurumları kasıtlı olarak hedef alan politikalarını benimsemekte kararlı olduğunu" söyledi.

"İsrail, bu yasayla işgali uzatmayı ve Filistinlilere karşı ihlallerini daha da yoğunlaştırmayı hedefliyor." diyen Aşravi, bu tasarının İsrail'in gayrimeşru ve adaletten yoksun yasalarının uygulanması bağlamında kasıtlı bir şekilde gündeme getirildiğini ifade etti.

Söz konusu yasa tasarısının "ifade özgürlüğü ve basın hürriyeti gibi temel hakların ciddi anlamda ihlali" olduğunu vurgulayan Aşravi, "İsrail ve işgal ordusunun gizleyecek bir şeyi yoksa neden Filistinlilere yönelik ihlallerinin belgelenmesini yasaklıyor?" diye konuştu.

İsrail'in, işlediği savaş suçlarına ve askerlerinin adalet karşısında hesap vermesine karşı koruma sağlamak için demokratik hukuk sistemini manipüle ettiğini söyleyen Aşravi, uluslararası topluma "bu ırkçı yasasının mecliste kabul edilmemesi için acil harekete geçme" çağrısında bulundu.

- İsrail'den tartışmalı yasa tasarısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen "Israel HaYom" gazetesinin haberine göre Yisrael Beiteniu (İsrail Evimiz) Partisi milletvekillerinden Robert Ilatov, askerlerin eylemlerinin fotoğraf ya da görüntü ile kayıt altına alınmasının yasaklanmasını hedefleyen bir tasarıyı meclise sundu.

Tasarının İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman tarafından da desteklendiği belirtiliyor.

Tasarıya göre "işlerini yaparken askerlerin görüntüsünü ya da fotoğrafını çeken kişiler 5 yıl hapis" ile cezalandırılacak. "Devletin güvenliğine zarar vermek" gibi bir amacın tespit edilmesi halinde ise askerleri görüntüleyen kişilere 10 yıl hapis cezası verilebilecek.

Tasarı İsrail askerlerinin görüntülerini sosyal medyada paylaşmayı da yasaklıyor.

İsrail her defasında ihlallerini belgelemeye çalışan basın mensuplarına karşı sert müdahalesiyle biliniyor. Gazze sınırında geçen ay düzenlenen gösterilerde Yasir Murteca (30) ve Ahmed Ebu Hüseyin (24) isimli Filistinli iki gazeteci görevlerini yaptıkları sırada İsrail askerleri tarafından şehit edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin FKÖ Hanan Aşravi İsrail ihlalleri

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