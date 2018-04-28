FKÖ'den uluslararası topluma tepki

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, uluslararası toplumun, İsrail'in savunmasız sivil halka yönelik düşmanca eylemlerine karşı pratik bir adım atmakta aciz kaldığını belirtti.
Ureykat, yaptığı açıklamada, Filistin halkına yönelik ihlallerini sürdüren İsrail karşısında sessiz kalınmasına tepki gösterdi.
Uluslararası toplumun, İsrail'in savunmasız sivil halka yönelik düşmanca eylemlerine karşı pratik bir adım atmakta aciz kaldığını kaydeden Ureykat, İsrail'in işlediği suçların hesabını vermemesi ve hakkında uluslararası bir soruşturma açılmamasından dolayı öfke duyduğunu vurguladı.
Ureykat ayrıca, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in, sivillerin "canlı kalkan" olarak kullanılmasıyla ilgili açıklamalarını kınayarak, bu beyanatla modern dönemdeki son işgalin savunulduğunu ve "gerçeklerin çarpıtıldığını" ifade etti.
Haley, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Hamas tarafından sivillerin "canlı kalkan" olarak kullanılmasının Ortadoğu'da “ciddi boyutlara” ulaştığını söylemişti.
Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Korece tweet
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken seçim erteleme getirdi
ABD Başkanı Trump'tan 'savaş' mesajı
Selahattin Demirtaş sloganları atıldı! Pervin Buldan'dan dikkat çeken açıklama
Eşine açtığı dava şoke etti: Dövdü, testislerimi sıktı
Ankara'da gazileri darp eden 3 sanığa hapis cezası verildi
Tarihi karar: Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı!
Erdoğan'dan Abdullah Gül'e: Seçime girsin boyunun ölçüsünü alsın
Aldatıldığını öğrenince plan yaptı! Eşinin sevgilisini öldürüp intihar etti
ÖSYM'den adaylara fotoğraf kolaylığı!
Reuters: Doğu Ekspresi'yle romantizm yeniden rayına oturdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum