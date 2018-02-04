Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Ulusal Uzlaşı Hükümeti'ne, İsrail'le "siyasi, idari, ekonomik ve güvenlik" düzeylerindeki irtibatını koparması için acil eylem planı hazırlaması çağrısında bulundu.
FKÖ Yürütme Komitesi, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada, hükümetten, İsrail'le "siyasi, idari, ekonomik ve güvenlik" düzeylerindeki irtibatını koparması için acilen bir yol haritası belirlemesini istedi.
"İsrail tarafıyla ekonomik ilişkilerin belirlenmesi ve 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü'nün dayattığı sınırlamalardan kurtulmanın hedeflendiği" belirtilen açıklamada, Filistin hükümetinden, hazırladığı eylem planını FKÖ Yürütme Komitesine sunması istendi.
Doğu Kudüs'ün ilhakı ve Yahudi yerleşim birimleri meselesinin de ele alındığı toplantıda, İsrail ile güvenlik koordinasyonu ve ekonomik ilişkilerin durdurulması, FKÖ Merkez Komitesinin kararlarının uygulanması için yüksek komite kurulması ve İsrail tarafından 1967 sınırlarındaki Filistin devleti tanınıncaya kadar İsrail'i tanıma konusunun askıya alınması kararlaştırıldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği siyasetin kınandığı ve "uluslararası meşru kararlara aykırı" olarak nitelendirildiği açıklamada, Washington yönetiminden izlediği siyaseti yeniden gözden geçirmesi ve Filistin tarafına kullandığı şantaj ve tehdit diline son vermesi çağrısı yapıldı.
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