Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda ve yakınındaki Tuz Gölü'nün kuzeyinde yer alan, halk arasında 'Kulu Gölü' olarak da bilinen Düden Gölü, 860 kilometrekare alana sahip, kapalı ve sığ olma özelliği taşıyor. Göl; flamingo, yaz ördeği, Macar ördeği, pasbaş patka, dikkuyruk, kılıçgaga, büyük cılıbıt, Akdeniz martısı ve gülen sumru gibi 185 türden yaklaşık 42 bin kuşa ev sahipliği yapıyor. Göl, Değirmenözü Çayı olmak üzere çevresindeki küçük derelerden besleniyor. Gölde kuşların üreme kolonileri bulunan 9 küçük ada, ilkbahar ve yaz aylarında otlarla kaplanıyor. Kuşların çoğu flamingo olduğu için 'flamingo cenneti' de denilen gölde, kontrolsüz sulama ve küresel ısınmadan nedeniyle kuraklık meydana gelince kuşların da yaşam alanı daralmaya başladı.

"KAZLAR, MANYETİK ALAN NEDENİYLE 5-10 YILDIR GELMİYOR"



Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, gölün kurumaması için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını söyledi. Gölün 'özel çevre' statüsünde olduğunu kaydeden Yıldız, ''Burada yaklaşık 42 bin kuş var. Bunlar da takriben 185 türden; ama içerisindeki en önemlileri Türkiye'de nesli tükenen türlerden bir tanesi dikkuyruk. Dikkuyruğun üreme alanları burasıydı. Kazlarımız vardı. Manyetik alan nedeniyle birçoğu 5- 10 yıldır gelmiyor. Burada ciddi manada flamingo popülasyonu var. Çok müthiş bir üreme alanı oluştu. Bu kuşlar yaz- kış buradalar. Kırmızı kurtçuklar oluşuyor gölde, onunla besleniyorlar'' diye konuştu.