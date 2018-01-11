DHA:HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, daha önce bozulan dosyasından tekrar 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
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