MGK:Terör örgütleriyle mücadele kapsamında, yurt bütününde uygulanan Olağanüstü Hâl değerlendirilmiş; demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere hükûmete, Olağanüstü Hâlin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır.