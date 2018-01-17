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GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 21:18 | Son Güncelleme 8 saat önce

DHA: MGK Bildirisi'nde Türkiye'nin, sınırlarının hemen yanıbaşında bir terör koridoru oluşturulmasına ve bir terörist ordusu kurulmasına izin verilmeyeceği bu konuda gereken her türlü tedbirin alınacağı kaydedildi.

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