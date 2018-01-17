DHA:MGK:Suriye'de DEAŞ ile fiilî mücadelenin büyük ölçüde tamamlanmış olması sebebiyle, PKK/PYD-YPG terör örgütüne verilen silah, araç ve gereçlerin, gecikmeksizin toplanması gerektiği kuvvetle vurgulanmıştır.