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GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 18:06 | Son Güncelleme 26 dakika önce

DHA : Niğde Bor İlçesindeki bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği ve çok saydıda kişinin yaralandığı belirtiliyor.

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