DHA:Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 1 roket daha, Kilis'in Ekrem Çetin Mahallesinde boş bir araziye düşüş patladı. Meydana gelen patlamada yaralanan olmazken, bölgeye sevk edilen polis vatandaşları uzaklaştırıp güvenlik önlemi aldı. Kilis'e bugün düşüp patlayan roket sayısı 3'e yükseldi.
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