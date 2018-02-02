Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde eksi 2. katta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastane boşaltılıyor.
80'lik sapıktan pes dedirten savunma! 'Hayvanlara zaafım var'
İstanbul'da operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var
Karşınıza çıkarsa yemeden bir kez daha düşünün!
AK Parti'nin Çorum Belediye Başkan adayı belli oldu
Alkollü sürücünün ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu
Sosyal medyada korkunç tuzak! Çıplak fotoğraflar göndererek kandırmaya çalıştı
Erdoğan'ın konuğu Yağız bebek
Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!
NASA kadrajındaki gizemli cisim
Muharrem İnce'den 2019 bombası: CHP Genel Başkanı seçilirsem...
Okuyucu Yorumları 0 yorum