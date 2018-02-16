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GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 09:04 | Son Güncelleme

DHA :Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ' nün finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 8 ilde  operasyon başlatıldığı, 52 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu bidirildi..

DHA :Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ' nün finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 8 ilde operasyon başlatıldığı, 52 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu bidirildi..

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