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GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 20:16 | Son Güncelleme

DHA:Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in Racco beldesine bağlı Hacikanli ve Derviş Obası köyleri TSK ve ÖSO güçleri tarafından PKK/PYD'den alınarak özgürleştirildi.

DHA:Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in Racco beldesine bağlı Hacikanli ve Derviş Obası köyleri TSK ve ÖSO güçleri tarafından PKK/PYD'den alınarak özgürleştirildi.

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