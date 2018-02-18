DHA: Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dün gece, nöbet değişimine giden askerin içinde bulunduğu zırhlı aracın taşan derede devrilmesi sonucu sel suyuna kapılan 2 asker şehit oldu.
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