DHA: Dışişleri: Hollanda Temsilciler Meclisi’nin bugün 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan kararlar almasını şiddetle kınıyoruz.
Hollanda'dan skandal karar! 'Soykırım tasarısı’ kabul edildi
Dünya diken üstünde! Gerilim Balkanlar'a sıçradı
Son dakika BBP 'Cumhur ittifakı'na katılma kararı aldı
Gayrimenkul zengini yaşlı adama çıplak kadınlı şantaj
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e çirkin saldırı!
Her AK Partili vekilin odasında var! Çok çarpıcı Erdoğan fotoğrafı
Hükümetten cinsel istismar konusunda çok önemli karar
2 yıldır yumurtluyor! 14 yaşındaki çocuk doktorları şaşkına çevirdi
Köpeği timsaha böyle yem etti
Lise öğrencisine kabusu yaşattı
WhatsApp'a bir yeni özellik daha geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum