HABER

FLAŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 23:57 | Son Güncelleme

DHA: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert: Suriye'de ateşkes kararının Suriye'nin bütününde geçerli.

DHA:

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert: Suriye'de ateşkes kararının Suriye'nin bütününde geçerli. Yalnızca IŞİD, El Kaide, El Nusra Cephesi ve bunlarla ilgili grup ve kişiler ateşkes kapsamı dışında. Türkiye bu mutabakatı iyice ve yeniden okumalı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Audi'ye bineceğim diye belediyeyi borca batırdı

Audi'ye bineceğim diye belediyeyi borca batırdı

Çukur'dan RTÜK'e ince gönderme!

Çukur'dan RTÜK'e ince gönderme!

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

İşte Nusret'in New York'taki evi!

İşte Nusret'in New York'taki evi!

Antalya Havalimanı satıldı!

Antalya Havalimanı satıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksim’de atıl durumdaki aydınlatma direkleri kaldırıldı

Taksim’de atıl durumdaki aydınlatma direkleri kaldırıldı

Sahte Twitter paylaşımı Edirne'yi karıştırdı!

Sahte Twitter paylaşımı Edirne'yi karıştırdı!

Valilik adına sosyal medyada açılan sahte hesap Edirneli velilerin aklını karıştırdı

Valilik adına sosyal medyada açılan sahte hesap Edirneli velilerin aklını karıştırdı

İlker Başbuğ’dan, Salih Müslim PKK’lı açıklaması

İlker Başbuğ’dan, Salih Müslim PKK’lı açıklaması

İlker Başbuğ'dan 'Büyük Ortadoğu Projesi' yanıtı

İlker Başbuğ'dan 'Büyük Ortadoğu Projesi' yanıtı

Genelkurmay Başkanı Akar, şehit ailesini ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Akar, şehit ailesini ziyaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.