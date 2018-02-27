DHA:

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert: Suriye'de ateşkes kararının Suriye'nin bütününde geçerli. Yalnızca IŞİD, El Kaide, El Nusra Cephesi ve bunlarla ilgili grup ve kişiler ateşkes kapsamı dışında. Türkiye bu mutabakatı iyice ve yeniden okumalı.