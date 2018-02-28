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GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 15:09 | Son Güncelleme

DHA:SİNOP ' ta  kuru yük gemisinde  patlama meydana geldiği, bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildiği bildirildi  

DHA:SİNOP ' ta kuru yük gemisinde patlama meydana geldiği, bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildiği bildirildi

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