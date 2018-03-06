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GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 05:55 | Son Güncelleme

DHA: İzmir'in Bornova ilçesinde asker yoklama kaçağı olduğu öğrenilen bir kişi GBT yapmak isteyen 3 polise bıçakla saldırdı.

DHA: İzmir'in Bornova ilçesinde asker yoklama kaçağı olduğu öğrenilen bir kişi GBT yapmak isteyen 3 polise bıçakla saldırdı. Saldırıda yaralanan 3 polisten 1'i olay yerinde şehit olurken, diğer 2 polis memuru ise hastanede tedavi altına alındı. Saldırganın yakalandığı belirtildi.

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