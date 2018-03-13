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GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 07:11 | Son Güncelleme

DHA: Çorum'un Osmancık İlçesi'nde otobüs park halindeki tıra çarptı.

DHA: Çorum'un Osmancık İlçesi'nde otobüs park halindeki tıra çarptı. Kazada ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Bu sözlere hiç kimse inanamadıBu sözlere hiç kimse inanamadı
Bahçesinde bulduğu 1 cm'lik canlıyı ölümden kurtardıBahçesinde bulduğu 1 cm'lik canlıyı ölümden kurtardı
Cepheden ailesine yolladı! Cepheden ailesine yolladı!
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