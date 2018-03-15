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GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 09:39 | Son Güncelleme

DHA : TSK :   Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgeleri ile bölgede görevli birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 14 Mart 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde; teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedef imha edilmiştir.

DHA : TSK : Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgeleri ile bölgede görevli birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 14 Mart 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde; teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedef imha edilmiştir.

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