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GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 09:46 | Son Güncelleme

  DHA:TSK: Zeytin Dalı Harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 524  oldu.

DHA:TSK: Zeytin Dalı Harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 524 oldu.

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasındaTürkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında
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