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GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 09:56 | Son Güncelleme

DHA:TSK: Zeytin Dalı Harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3530 oldu.

DHA:TSK: Zeytin Dalı Harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3530 oldu.

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