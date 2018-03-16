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GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 15:39 | Son Güncelleme

  DHA: "Terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla Ankara 17.

DHA: "Terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla Ankara 17. Ağır ceza mahkemesinde yargılanan HDP'li Aysel Tuğluk, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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