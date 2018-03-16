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GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 18:34 | Son Güncelleme

DHA: Cumhuriyet Gazetesi davasında tutuklu sanıklar Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutukluluklarının devamına karar verildi. 

DHA: Cumhuriyet Gazetesi davasında tutuklu sanıklar Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutukluluklarının devamına karar verildi.

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