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GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 13:14 | Son Güncelleme

DHA:TSK: İdlib bölgesinde 4 No'lu Gözlem Noktası tesis faaliyetleri başlatılmıştır.

DHA:TSK: İdlib bölgesinde 4 No'lu Gözlem Noktası tesis faaliyetleri başlatılmıştır.

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