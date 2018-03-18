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GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 08:31 | Son Güncelleme

DHA :  Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ÖSO birlikleri  Afrin'e kentin güneydoğusundan girmeye başladı

DHA : Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ÖSO birlikleri Afrin'e kentin güneydoğusundan girmeye başladı

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