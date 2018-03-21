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GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 21:17 | Son Güncelleme

DHA: Jerome Poewell’in başkanlığında bu yıl ilk kez toplanan ABD Merkez Bankası FED, politika faizini çeyrek puan arttırarak yüzde 1.25-1.50 aralığına yükseltti

DHA: Jerome Poewell’in başkanlığında bu yıl ilk kez toplanan ABD Merkez Bankası FED, politika faizini çeyrek puan arttırarak yüzde 1.25-1.50 aralığına yükseltti

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