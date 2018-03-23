DHA: Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Zeytin Dalı harekatının ikinci günü şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın naaşına ulaşıldığını açıkladı. Şehidin cenazesi bu akşam 22:30 sıralarında Kayseri'ye getirilecek. Yarın cenaze töreni yapılması planlanıyor.
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