DHA: Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Zeytin Dalı harekatının ikinci günü şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın naaşına ulaşıldığını açıkladı. Şehidin cenazesi bu akşam 22:30 sıralarında Kayseri'ye getirilecek. Yarın cenaze töreni yapılması planlanıyor.