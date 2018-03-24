DHA : TSK : Zeytin Dalı Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 733 olmuştur. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 49 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 228 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan 157 kahraman silah arkadaşımızın tedavileri tamamlanmış ve görevlerine dönmüşlerdir.