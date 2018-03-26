DHA / TSK: Hakkâri’de görev yapan komandolar tarafından Kuzey Irak Hakurk/Kani Rash Bölgesi'nde sürdürülen operasyonlarda 12 terörist, düzenlenen hava harekâtı sonucunda etkisiz hale getirilmiştir. 10 Mart 2018'de başlayan operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 67 olmuştur.
Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı
İstanbul'daki vapurda ortalık karıştı: Bunlar misyoner
İstanbul'da korku dolu dakikalar! Böyle izlediler
Çin'den dünyaya çağrı!
Çin'de 'Kim' alarmı! Gizemli tren Pekin'e ulaştı, ülke karıştı
Sürpriz satıştan sonra Hürriyet’te art arda istifalar
Canlı yayında göğüslerine bakmamak için kendileriyle mücadele ettiler!
Bu pozlar olay oldu! İç çamaşırı nerede?
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
WhatsApp Gold tehlikesi geri döndü! WhatsApp'da bu logoyu görenler dikkat
Facebook'ta güvenlik skandalı! Tam sayfa özür geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum