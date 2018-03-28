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GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 22:41 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsü içinde bulunan Emir Sultan KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda akşam yemeğinden zehirlendiği iddia edilen 150'ye yakın öğrenci çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsü içinde bulunan Emir Sultan KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda akşam yemeğinden zehirlendiği iddia edilen 150'ye yakın öğrenci çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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