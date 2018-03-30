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GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 01:08 | Son Güncelleme

DHA: Iğdır'da içerisinde göçmenlerin bulunduğu belirtilen bir minibüs havaalanı yakınlarında aydınlatma direğine çarptı.

DHA: Iğdır'da içerisinde göçmenlerin bulunduğu belirtilen bir minibüs havaalanı yakınlarında aydınlatma direğine çarptı. Çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğu kaza yerine itfaiye, AFAD VE sağlık ekipleri sevk edildi.

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