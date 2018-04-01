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GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 19:55 | Son Güncelleme

DHA:Karabük'ün Yenice ilçesinde, cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 2 asker şehit olurken, 15 kişi yaralandı.

DHA:Karabük'ün Yenice ilçesinde, cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 2 asker şehit olurken, 15 kişi yaralandı.

Güneş Gazetesi Kılıçdaroğlu'nun kızının evini satıyorGüneş Gazetesi Kılıçdaroğlu'nun kızının evini satıyor
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