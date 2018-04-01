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GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 23:52 | Son Güncelleme

DHA: Şair, oyuncu, gazeteci ve çevirmen Ülkü Tamer, Bodrum'da 81 yaşında vefat etti.

DHA: Şair, oyuncu, gazeteci ve çevirmen Ülkü Tamer, Bodrum'da 81 yaşında vefat etti.

Akşener'den Erdoğan'ı kızdıracak sözler!Akşener'den Erdoğan'ı kızdıracak sözler!
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