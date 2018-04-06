DHA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün hakim-savcı aday adaylarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonu başladı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 13'ü avukat 38 kişi için 18 ilde eş zamanlı baskınlar düzenleniyor.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!
Rusya'dan 'İngiltere'ye ateşle oynuyorsunuz' uyarısı
Kayseri'de korkunç olay! Baba ve 12 yaşındaki oğlu öldürüldü
Reza Zarrab’ın rüşvet verdiği gardiyan tutuklandı
'Gökçek'in izleri siliniyor mu?' sorusuna dikkat çeken yanıt
Canan Karatay o soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı
Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi
Eskişehir'deki üniversitede katliam
Ölümcül hastalığını tesadüfen köpeği fark etti! Her hapşırdığında bakın ne hale geliyor
Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum