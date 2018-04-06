DHA : Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit olurken, 1 uzman erbaş da yaralandı