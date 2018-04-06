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GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 16:49 | Son Güncelleme

DHA : Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit olurken, 1 uzman erbaş da yaralandı

DHA : Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit olurken, 1 uzman erbaş da yaralandı

Çok sayıda asker FETÖ'den gözaltında!Çok sayıda asker FETÖ'den gözaltında!
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