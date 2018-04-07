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GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 11:45 | Son Güncelleme

DHA :  TSK : Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3991 olmuştur.

DHA : TSK : Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3991 olmuştur. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 52 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 232 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekât kapsamında bugüne kadar 102 adet mayın ve 739 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir.

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