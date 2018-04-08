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GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 00:39 | Son Güncelleme

DHA: KANDİLLİ RASATHANESİ: Saat 00:16'da merkez üssü Bolu (Yeşilcele) olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

DHA: KANDİLLİ RASATHANESİ: Saat 00:16'da merkez üssü Bolu (Yeşilcele) olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana'da sıradan bir gün! Sosyal medyayı salladı...Adana'da sıradan bir gün! Sosyal medyayı salladı...
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