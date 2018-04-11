DHA YURT; Bursa' nın merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu ilkokulunda polis memuru olduğu öne sürülen bir veli, tartıştığı okul müdüresi ve öğretmeni silahla yaraladı. Yaralı eğitmenler hastaneye kaldırıldı..