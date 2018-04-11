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GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 09:52 | Son Güncelleme

DHA: Bursa' nın merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu ilkokulunda polis memuru olduğu öne sürülen  bir veli,  tartıştığı okul müdiresi ve öğretmeni silahla yaraladı.

DHA: Bursa' nın merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu ilkokulunda polis memuru olduğu öne sürülen bir veli, tartıştığı okul müdiresi ve öğretmeni silahla yaraladı. Yaralı eğitmenler hastaneye kaldırıldı..

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