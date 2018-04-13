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GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 14:46 | Son Güncelleme

DHA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Trump ve Putin ile görüşmeleri) Bölgedeki suların ısınmasının doğru olmayacağını ilettik

DHA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Trump ve Putin ile görüşmeleri) Bölgedeki suların ısınmasının doğru olmayacağını ilettik

DEAŞ'ın celladı yakalandı!DEAŞ'ın celladı yakalandı!
ABD'den bir açıklama daha: Ordu operasyona hazır!ABD'den bir açıklama daha: Ordu operasyona hazır!
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